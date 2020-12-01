Санду назвала несправедливым долг Молдавии за газ для Приднестровья

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1 декабря 2020, 09:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Майя Санду. Фото: сайт правительства Молдавии.

Долг Молдавии перед российской компанией «Газпром» за газ, поставленный в Приднестровье, является нечестным и несправедливым. Об этом заявила избранный президент Молдавии Майя Санду.

По словам нового главы государства, размер долга за газ составляет 7,5 млрд долларов, при этом в самой Молдавии долгов за газ перед Россией нет.

«Конечно, нельзя ожидать от нас на правом берегу, что мы сможем оплатить. Это нечестно, несправедливо. Это большая проблема, но ее нужно решать», - сказала Санду.

Ранее сообщалось, что Майя Санду выступила за отставку правительства Молдавии.