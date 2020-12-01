Fox News: советник Трампа по коронавирусу ушел в отставку
1 декабря 2020, 07:14[ «Аргументы Недели» ]Источник: Fox News
Телеканал Fox News предоставил информацию о том, что специальный советник президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по пандемии коронавируса нового типа Скотт Атлас ушел в отставку.
Телеканал сослался на заявление Атласа, которое тот ранее подал президенту США. О причинах ухода в отставку не сообщается. Известно, что советник отработал положенный срок в 130 дней в качестве специального государственного чиновника.
Отметим, что Скотт Атлас не раз подвергался критике со стороны ряда ученых, так как он, по их мнению, преуменьшал опасность пандемии и настаивал на открытии школ и прочих учреждений.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.