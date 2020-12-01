Fox News: советник Трампа по коронавирусу ушел в отставку

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1 декабря 2020, 07:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Fox News

Скотт Атлас, Chris Kleponis/Keystone Press Agency

Телеканал Fox News предоставил информацию о том, что специальный советник президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по пандемии коронавируса нового типа Скотт Атлас ушел в отставку.

Телеканал сослался на заявление Атласа, которое тот ранее подал президенту США. О причинах ухода в отставку не сообщается. Известно, что советник отработал положенный срок в 130 дней в качестве специального государственного чиновника.

Отметим, что Скотт Атлас не раз подвергался критике со стороны ряда ученых, так как он, по их мнению, преуменьшал опасность пандемии и настаивал на открытии школ и прочих учреждений.