В ВОЗ призвали не ждать окончания пандемии COVID-19 в ближайшие месяцы
30 ноября 2020, 13:14[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в понедельник, 30 ноября, призвала не ждать окончания пандемии коронавируса нового типа в ближайшие месяцы.
Вуйнович отметила важность достаточного уровня иммунитета населения, доступности вакцины против COVID-19, адаптации поведения к пониманию того, что коронавирусная инфекция "находится в популяции" и пока "не намерена никуда уходить".
По словам представителя ВОЗ в России, следует научиться жить к вирусом и не позволять ему управлять своей жизнью. Мелита Вуйнович также отметила, что борьба с COVID-19 - это "скорее марафон", а не забег на сто метров.
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