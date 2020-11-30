ВОЗ: в Европейском регионе зафиксированы позитивные тенденции по ситуации с COVID-19

Аргументы Недели → В мире 13+

30 ноября 2020, 12:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

пробирка, Cadu Rolim/Keystone Press Agency

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в понедельник заявила, что европейский регион последние две недели демонстрирует позитивные тенденции по снижению темпов распространения COVID-19.

Вуйнович уточнила, что в настоящий момент почти в половине стран европейского региона ситуация с коронавирусом или стабилизировалась, или скорость роста заболеваемости была снижена. В некоторых местах заметно даже уменьшение прироста случаев заболевания.

Представитель ВОЗ в России отметила, что в РФ сейчас наблюдается рост случаев заражения. Мелита Вуйнович также уточнила, что никто не может сказать, будет ли еще один подъем заболеваемости. Она обратила внимание на то, что посредством соблюдения защитных мер можно в любой момент повлиять на темпы распространения коронавирусной инфекции.