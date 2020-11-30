ВОЗ: в Европейском регионе зафиксированы позитивные тенденции по ситуации с COVID-19
30 ноября 2020, 12:20[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в понедельник заявила, что европейский регион последние две недели демонстрирует позитивные тенденции по снижению темпов распространения COVID-19.
Вуйнович уточнила, что в настоящий момент почти в половине стран европейского региона ситуация с коронавирусом или стабилизировалась, или скорость роста заболеваемости была снижена. В некоторых местах заметно даже уменьшение прироста случаев заболевания.
Представитель ВОЗ в России отметила, что в РФ сейчас наблюдается рост случаев заражения. Мелита Вуйнович также уточнила, что никто не может сказать, будет ли еще один подъем заболеваемости. Она обратила внимание на то, что посредством соблюдения защитных мер можно в любой момент повлиять на темпы распространения коронавирусной инфекции.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.