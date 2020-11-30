В России за сутки выявили 26 338 новых случаев заражения COVID-19

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30 ноября 2020, 10:47 [ «Аргументы Недели» ]

анализ крови, pixabay.com

За минувшие сутки на территории России подтвердили 26 338 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Соответствующую информацию предоставили в понедельник в оперштабе по борьбе с COVID-19.

Согласно последним данным, за прошедшие 24 часа, в частности, 6 511 новых случаев заболевания были зарегистрированы в Москве, в Санкт-Петербурге – 3 691, в Московской области – 1 064, в Нижегородской области – 458, в Республике Карелия – 414.

В оперштабе сообщили, что у 5 565 (21,1%) заболевших нет клинических проявлений коронавирусной инфекции.

С начала пандемии в РФ заразились 2 295 654 человека.