Виталий Милонов сообщил, что он вылечился от коронавируса, надеется на отрицательный результат
29 ноября 2020, 23:08[ «Аргументы Недели» ]
Депутат Госдумы Виталий Милонов сообщил, что он вылечился от коронавируса. Милонов заболел 18 ноября. С этого момента парламентарий самоизолировался и находится дома. По словам Милонова, на здоровье он не жалуется, чувствует себя хорошо.
Он надеется получить отрицательный результат теста на ковид в понедельник. Милонов отметил, что у него не было симптомов, таких как одышка, для проверки на КТ.
В Ледовом дворце Петербурга состоялся концерт рэпера Басты. На выступлении музыканта собрались тысячи зрителей. После этого на Басту в соцсети набросились с критикой за нарушение санитарно-эпидемических мер. Виталий Милонов заявил, что за несоблюдение дистанции надо спрашивать не с Басты, а с организаторов, им нужно нести ответственность за несоблюдение "антикоронавирусных" норм.
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