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Виталий Милонов сообщил, что он вылечился от коронавируса, надеется на отрицательный результат

, 23:08 [ «Аргументы Недели» ]

Виталий Милонов сообщил, что он вылечился от коронавируса, надеется на отрицательный результат
Виталий Милонов, фото из соцсети

Депутат Госдумы Виталий Милонов сообщил, что он вылечился от коронавируса. Милонов заболел 18 ноября. С этого момента парламентарий самоизолировался и находится дома. По словам Милонова, на здоровье он не жалуется, чувствует себя хорошо.

Он надеется получить отрицательный результат теста на ковид в понедельник.  Милонов отметил, что у него не было симптомов, таких как одышка, для проверки на КТ.

В Ледовом дворце Петербурга состоялся концерт рэпера Басты. На выступлении музыканта собрались тысячи зрителей. После этого на Басту в соцсети набросились с критикой за нарушение санитарно-эпидемических мер.
Виталий Милонов заявил, что за несоблюдение дистанции надо спрашивать не с Басты, а с организаторов, им нужно нести ответственность за несоблюдение "антикоронавирусных" норм.

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