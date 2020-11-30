Эксперт Александров считает, что Индия пока не может стать одним из глобальных лидеров

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30 ноября 2020, 21:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Индия. Фото: pixabay.com

Индия может быть этическим лидером. Об этом заявил ведущий эксперт Центра военно-политического анализа МГИМО Михаил Александров, комментируя утверждения министра иностранных дел Индии о том, что эта страна может стать новым глобальным лидером.

По словам эксперта, тезисов министра недостаточно для того, чтобы стать постоянным членом Совбеза ООН.

«Постоянные члены Совбеза – это победители во Второй мировой войне, они кровью завоевали свое право. Помимо этого, они принадлежат к ядерным державам. У Индии тоже есть ядерное оружие, но ее ядерный статус не признается в мире. Тем более, потенциал вооружений пока недостаточный, чтобы признать страну ядерной державой», – сказал он.

Александров считает, что Индия может быть этическим лидером.

«Но не будем забывать, что у самой Индии серьезные противоречия с соседями, с исламским миром, много внутренних проблем», – сказал эксперт.

Ранее сообщалось, что в Индии приступили к разработке назальной вакцины против коронавируса.