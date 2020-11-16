В Индии приступили к разработке назальной вакцины против коронавируса

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16 ноября 2020, 21:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Pixabay

Индийская биотехнологическая компания работает над еще одной вакциной против коронавируса.

Ее особенность заключается в том, что для использования не понадобятся ни иглы, ни шприцы – вакцина будет сделана в виде капель в нос.

Компания-производитель сообщила, что начинает третью фазу исследований разрабатываемой назальной вакцины. В исследовании примут участие 26 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что российская вакцина «Спутник V» прибыла в Индию.