ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Степанов заявил, что на Украине не будут продлевать «карантин выходного дня»

, 20:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Степанов заявил, что на Украине не будут продлевать «карантин выходного дня»
Максим Степанов. Фото: сайт правительства Украины

В Минздраве Украины заявили, что не планируют продлевать так называемый «карантин выходного дня», но при этом рассматривают вариант введения жестких ограничений на период новогодних праздников.

Об этом заявил глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов. Он добавил, что для введения жесткого карантина по всей стране ведомство будет исходить исключительно из медицинских показателей и нагрузок на систему здравоохранения, то есть, когда речь может идти о 25-30 тысячах больных ежедневно.

Тем не менее, в офисе президента Украины говорят, что вероятность локдауна сохраняется.

ДВа

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью