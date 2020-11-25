ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Власти Украины не исключают введения локдауна из-за коронавируса

, 10:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Власти Украины не исключают введения локдауна из-за коронавируса
Фото: сайт ГД

Офис президента Украины может выступить с инициативой введения всеобщего жесткого карантина по всей стране. Об этом сообщил советник президента Олег Устенко.

По его словам, «четкой прогнозированности с точки зрения того, будет ли введен локдаун и насколько вероятно, что он может быть введен, конечно, нет». Тем не менее, локдаун должен быть введен, если резко увеличивается количество заболевших коронавирусной инфекцией. Устенко назвал такое развитие событий возможным.

Советник Зеленского признал, что такой шаг будет серьезным ударом по экономике страны, добавив, что на первом плане остается вопрос здоровья нации.

Ранее сообщалось, что Украина рассчитывает получить более 8 млн доз вакцины от коронавируса.

ДВа

Общество

Сайт Avia.pro: американский эсминец Donald Cook может прорваться в Керченский пролив

Источник: американский эсминец Donald Cook может прорваться в Керченский пролив

Эсминец Соединенных Штатов Donald Cook может прорваться в Керченский пролив. Такой вариант развития событий допускается в материале, появившемся некоторое время назад на страницах отечественной сетевой прессы.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью