Власти Украины не исключают введения локдауна из-за коронавируса

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25 ноября 2020, 10:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Фото: сайт ГД

Офис президента Украины может выступить с инициативой введения всеобщего жесткого карантина по всей стране. Об этом сообщил советник президента Олег Устенко.

По его словам, «четкой прогнозированности с точки зрения того, будет ли введен локдаун и насколько вероятно, что он может быть введен, конечно, нет». Тем не менее, локдаун должен быть введен, если резко увеличивается количество заболевших коронавирусной инфекцией. Устенко назвал такое развитие событий возможным.

Советник Зеленского признал, что такой шаг будет серьезным ударом по экономике страны, добавив, что на первом плане остается вопрос здоровья нации.

Ранее сообщалось, что Украина рассчитывает получить более 8 млн доз вакцины от коронавируса.