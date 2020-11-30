Эрдоган объявил о введении комендантского часа в Турции
30 ноября 2020, 20:24[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Власти Турции приняли решение ввести комендантский час в будние дни. Это связано со сложившейся эпидситуацией из-за коронавируса.
Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в будние дни вводится ограничение на выход на улицу с 21:00 до 05:00. Кроме этого, комендантский час будет действовать с 21:00 пятницы до 05:00 понедельника.
«Таким образом, в субботу и воскресенье все мы будем дома», - уточнил турецкий лидер.
Ранее сообщалось, что за прошедшие десять месяцев Турция потеряла более 70% туристов.
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