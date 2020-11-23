ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

За прошедшие десять месяцев Турция потеряла более 70% туристов

, 20:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Xinhua

За прошедшие десять месяцев Турция потеряла более 70% туристов
Стамбул, pixabay.com

За прошедшие 10 месяцев количество иностранных туристов в Турции сократилось на 72,5 процента в годовом исчислении. Об этом сообщили в понедельник в министерстве культуры и туризма страны.

Согласно последней информации ведомства, в период с января по октябрь 2020 года Турция приняла 11,2 миллиона гостей из других стран, что на 41 миллион меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Уточняется, что самый крупный турецкий город и экономический центр государства Стамбул привлек 37 процентов от общего числа прибывших иностранцев. На втором месте находится средиземноморский курорт Анталья, на который приехали 28 процентов туристов.

ЕТ

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью