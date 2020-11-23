За прошедшие десять месяцев Турция потеряла более 70% туристов

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23 ноября 2020, 20:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Xinhua

Стамбул, pixabay.com

За прошедшие 10 месяцев количество иностранных туристов в Турции сократилось на 72,5 процента в годовом исчислении. Об этом сообщили в понедельник в министерстве культуры и туризма страны.

Согласно последней информации ведомства, в период с января по октябрь 2020 года Турция приняла 11,2 миллиона гостей из других стран, что на 41 миллион меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Уточняется, что самый крупный турецкий город и экономический центр государства Стамбул привлек 37 процентов от общего числа прибывших иностранцев. На втором месте находится средиземноморский курорт Анталья, на который приехали 28 процентов туристов.