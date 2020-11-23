Мишустин изменил правила возмещения затрат туроператорам из-за коронавируса

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23 ноября 2020, 15:11 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое вносит изменения в правила предоставления субсидий туроператорам на возмещение затрат, связанных с коронавирусом.

Согласно документу, туроператорам будут возмещаться расходы по возврату туристов за период с 24 января по 30 марта 2020 года без привязки к дате официального введения ограничений в той или иной стране.

Туристическая отрасль оказалась в числе пострадавших из-за пандемии, на ее поддержку государство направило 3,5 млрд рублей. Но не все операторы, как показала практика, смогли ими воспользоваться, поскольку ранее в правилах предоставления господдержки было условие, что субсидия предоставляется только тем участникам отрасли, которые вывозили туристов в течение двух недель после официального введения ограничений в стране пребывания. Но на деле туроператоры, следуя рекомендациям Роспотребнадзора, начали возвращать россиян с заграничных курортов раньше.

Ранее сообщалось, что Мишустин раскрыл подробности об оптимизации системы институтов развития.