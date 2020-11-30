Санду считает, что правительство должно уйти в отставку, но принять госбюджет
30 ноября 2020, 18:06[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Избранный президент Молдавии Майя Санду намерена провести встречу с премьер-министром Ионом Кику, чтобы обсудить текущую ситуацию в стране.
Она считает, что кабинет министров должен продолжить работу, пока не будет принят госбюджет и не удастся достигнуть договоренностей об его отставке.
Санду отметила, что выборы показали, что люди проголосовали против этого правительства и того, как Игорь Додон проводит политику, из чего следует, что «это правительство должно уйти. По ее словам, парламент также необходимо распустить, так как законодательный орган «не представляет интересы людей».
Ранее Санду заявила о необходимости вывода российских войск из Приднестровья.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.