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Санду считает, что правительство должно уйти в отставку, но принять госбюджет

, 18:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Санду считает, что правительство должно уйти в отставку, но принять госбюджет
Майя Санду. Фото: сайт правительства Молдавии.

Избранный президент Молдавии Майя Санду намерена провести встречу с премьер-министром Ионом Кику, чтобы обсудить текущую ситуацию в стране.

Она считает, что кабинет министров должен продолжить работу, пока не будет принят госбюджет и не удастся достигнуть договоренностей об его отставке.

Санду отметила, что выборы показали, что люди проголосовали против этого правительства и того, как Игорь Додон проводит политику, из чего следует, что «это правительство должно уйти. По ее  словам, парламент также необходимо распустить, так как законодательный орган «не представляет интересы людей».

Ранее Санду заявила о необходимости вывода российских войск из Приднестровья.

ДВа

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