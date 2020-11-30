Олимпийские игры подорожали на 2 млрд долларов из-за пандемии
30 ноября 2020, 16:30[ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]
Почти в 2 миллиарда долларов оценены дополнительные расходы за перенос Олимпийских игр в Токио. Они возложены на правительство Японии.
Расходы на проведение летних Олимпийских игр увеличились. Это связано с введением контрмер против пандемии. Новые траты связаны с созданием испытательных центров, строительством площадок, закупкой дополнительного оборудования, а также наймом новых специалистов.
«Официальная стоимость была оценена в 12,6 млрд долларов», — поясняют эксперты: «Но правительственный аудит в прошлом году показал, что реальная сумма, предварительно, превышает заявленную в два раза. Пандемия внесет существенный вклад с строку расходов. Она увеличит окончательные траты на проведение Олимпийских игр».
Летние Олимпийские игры должны были пройти в 2020 году. Однако из-за пандемии они были перенесены на следующий год и теперь запланированы на 23 июля 2021 года.
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