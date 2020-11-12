Япония попросит болельщиков не болеть сильно на Олимпийских играх

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12 ноября 2020, 18:14 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Тоширо Муто на фото пресс-службы Tokyo 2020

Японские спортфункционеры намерены выступить с неожиданной рекомендацией. Болельщикам предлагается отказаться от выражения сильных эмоций на Олимпийские игры. Это связано с пандемией.

Токио намерен ослабить коронавирусные меры для болельщиков, которые прибудут на Олимпийские игры. Им не нужно будет проходить двухнедельный карантин. Чтобы обеспечить эту меру, власти хотят предложить болельщикам сдерживать эмоции.

«Есть вероятность, что мы можем попросить зрителей воздержаться от криков или громких разговоров», — заявил главный исполнительный директор Tokyo 2020 Тоширо Муто: «Мы думаем таким образом уменьшить риск воздушно-капельного воздействия на других людей».

Сейчас зрителям Олимпиады предлагается ограничиться вежливыми аплодисментами и одобрительным шепотом.

Пандемия внесла коррективы с спортивные графики по всему миру. Хотя потом состязания, все же, были разрешены. Большинство из них проходят за закрытыми дверями.

В Японии болельщики допускается на спортивные мероприятия. Но их количество ограничено. Кроме того, японским зрителям рекомендуется не кричать громко и в целом шумно не болеть за своих спортсменов.

Олимпиада в Японии должна была состояться нынешним летом. Однако из-за пандемии коронавируса мероприятие было перенесено на следующий год.