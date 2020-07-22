Олимпиада в Токио в 2021 году может пройти без зрителей

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22 июля 2020, 07:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Пустой стадион. Фото: pixabay.com

Оргкомитет «Токио-2020» не исключает, что организаторы могут рассмотреть вопрос о проведении Игр без зрителей, если это будет единственным возможным вариантом.

По словам главы оргкомитета Ёсиро Мори, на данный момент вариант с проведением Игр без зрителей не рассматривается, но «однако необходимо будет задуматься, если это станет единственным возможным сценарием». Другой вариант состоит в том, чтобы допуск на спортивные объекты получили только те, кто постоянно проживает в Японии.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр «Токио-2020» будет сохранено.