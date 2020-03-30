Япония договорилась с Международным олимпийским комитетом о дате открытия Олимпиады в Токио в 2021 году

Аргументы Недели → Спорт 13+

30 марта 2020, 16:16 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

Летние Олимпийские игры в Японии из-за коронавируса пройдут не в 2020 году, а в 2021. Сегодня стала известна дата открытия Игр. Власти Японии договорилась с Международным олимпийским комитетом об открытии игр в Токио 23 июля 2021.

Большинство мировых спортивных организаций предлагали МОК перенести Олимпиаду из-за пандемии коронавируса COVID-19. Канада и Австралия отказались отправлять своих спортсменов на Игры в этом году будущим летом.

В разных странах мира на 30 марта коронавирусом заразились 739424 человек, скончались 35013 человек. Выздоровели 156295 человек.

Коронавирусная инфекция вспыхнула в декабре 2019 года. Сейчас COVID-19 зафиксирован в Иране, США, Италии, Германии, Франции, Испании, России и других странах мира.