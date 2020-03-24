Летние Олимпийские игры в Токио решили перенести на 2021 год

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24 марта 2020, 16:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: kremlin.ru

Главные соревнования четырехлетия перенесли на будущий год. Об этом заявил глава правительства Японии Синдзо Абэ.

24 марта он провел телефонный разговор с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом и предложил отложить Олимпиаду из-за ситуации с пандемией коронавируса.

Абэ отметил, что «президент Бах на 100 процентов» поддержал эту идею.

«Мы договорились, что Олимпиада должна пройти не позднее лета 2021 года», - добавил премьер-министр Японии.

Ранее Олимпийский комитет России отреагировал на возможность переноса Олимпиады в Токио.