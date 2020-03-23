Олимпийский комитет России отреагировал на возможность переноса Олимпиады в Токио

Аргументы Недели → Общество 13+

23 марта 2020, 18:31 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

Олимпийский комитет России (ОКР) 23 марта опубликовал официальное заявление относительно проведения Игр ХХХII Олимпиады в Токио и участия в них в установленные сроки.

ОКР заявил, что не сомневается, что МОК и Оргкомитет Игр 2020 года примут взвешенные решения, «продиктованные логикой происходящего и основанные на всестороннем анализе потенциально возможных сценариев развития ситуации».

«Для нас очевидно, что Олимпийские игры должны проводиться в атмосфере всеобщего большого праздника. Любые ограничения или угрозы, в том числе эпидемиологического характера, наносят серьезный удар по духу и самой сути главных спортивных соревнований в момент их проведения», – говорится в заявлении.

В ОКР также подчеркнули, что считают неприемлемым оказывать какое-либо давление на ответственные за проведение Игр организации и побуждать их к принятию поспешных решений.

ОКР призвал всех участников спортивного сообщества сохранять олимпийское спокойствие, действовать планомерно и конструктивно в рамках подготовки к Играм 2020 года, поскольку паника, как говорится в заявлении, худшее средство в существующих обстоятельствах.

Ранее сообщалось, что спортсмены Канады и Австралии не поедут на Олимпиаду в Токио в 2020 году.