Спортсмены Канады и Австралии не поедут на Олимпиаду в Токио в 2020 году

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23 марта 2020, 12:33 [ «Аргументы Недели» ]

Олимпиада в Токио и коронавирус. Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Globallookpress.com

Национальные Олимпийские и Паралимпийские комитеты Канады и Австралии объявили, что их спортсмены не поедут на Олимпиаду в Токио в этом году из-за пандемии коронавируса.

Японцы стараются изо всех сил, стремясь во что бы то ни стало провести Олимпийские игры в Токио по графику. Но похоже, что ситуация с коронавирусом сильней их желания удержать престиж страны-хозяйки Олимпиады-2020. Канада и Австралия объявили, что их спортсмены на Олимпиаду в этом году не поедут.

«Канадский Олимпийский комитет и канадский Паралимпийский комитет при поддержке своих спортивных комиссий, национальных спортивных организаций и правительства Канады приняли трудное решение не отправлять канадские команды на Олимпийские и Паралимпийские игры летом 2020 года», - сообщается на официальном сайте олимпийской сборной Канады. Причиной такого решения названы риски, связанные с пандемией коронавируса.

«Австралийский Олимпийский комитет провел заседание Исполнительного совета посредством телеконференции и единогласно согласился с тем, что австралийская команда не может быть собрана в изменяющихся обстоятельствах в стране и за рубежом. Наши спортсмены должны теперь уделять приоритетное внимание своему собственному здоровью, а также иметь возможность вернуться в семьи», - говорится на официальном сайте Олимпийского комитета Австралии.

Национальные Олимпийские комитеты Канады и Австралии обратились к Международному Олимпийскому комитету с призывом перенести Олимпийские игры в Токио на 2021 год, в надежде, что к тому времени кризисная ситуация с пандемией коронавируса будет взята под контроль и риски для здоровья спортсменов и зрителей будут минимизированы. Рискнем предположить, что за первыми двумя отказами от участия в ОИ-2020 могут последовать аналогичные заявления и от национальных олимпийских комитетов других стран.