Ресурс Avia.pro: израильские истребители F-15 провоцировали военных России в Сирии на ракетный удар

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30 ноября 2020, 14:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Израильский истребитель, Yin Dongxun / globallookpress.com

Истребители F-15, принадлежащие ВВС Израиля, провоцировали российских военных на ракетный удар. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах отечественной интернет-прессы.

Портал Avia.pro информирует, что израильские самолеты некоторое время назад были замечены на сравнительно небольшом расстоянии от баз РФ в Тартусе и Хмеймиме. Как отмечается, находившиеся на территории Ливана F-15 летели вплотную к границе Сирии, что вынуждало российских военных к использованию средств ПВО. Из процитированной публикации следует, что в итоге они применены не были.

Ранее издание «Репортер» написало, что украинская армия будет следить за Крымским полуостровом с помощью турецких беспилотников.