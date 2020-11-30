Brexit взбудоражил автопроизводителей в Великобритании

Аргументы Недели → В мире 13+

30 ноября 2020, 12:49 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на фото globallookpress.com/ Martyn Wheatley Parsons Media

Британские автопроизводители требуют ясности. Они запасают автозапчасти и машины. Лондон никак не может договориться по условиям выхода из состава Евросоюза. И как они будут жить в Великобритании после Нового года автогиганты не знают.

Цена на автомобили в Великобритании могут вырасти на 10 процентов после Нового года. Это может произойти в соответствии с тарифами ВТО. Но если британские власти договорятся с Евросоюзом увеличения цены может и не быть. Но Даунинг-стрит договориться не может.

С первого января Великобритания будет торговать с Евросоюзом по новым правилам. Это вынуждает производителей автомобилей создавать дополнительные запасы машин и запчастей в Великобритании. Пока поставки можно производить на прежних условиях.

«Если есть возможность завезти автомобили в страну до января, было бы глупо не сделать этого», — поясняют представители автогигантов.

Крупнейшие компании накапливают торговые запасы. Представители автобизнеса говорят, что сейчас увеличились траты на складское хранение и автостоянки. Кроме того, автогиганты нанимают таможенных агентов. Они должны будут заниматься подготовкой новых документов.