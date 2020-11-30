Журналист Гривач заявил, что роль Украины в санкциях против «Северного потока – 2» преувеличена

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30 ноября 2020, 12:44 [ «Аргументы Недели» ]

трубы для строительства газопровода, Stefan Sauer/dpa

Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в понедельник, 30 ноября, высказался о роли Украины в санкциях против газопровода "Северный поток – 2".

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что украинские лоббисты приняли участие в разработке ограничительных мер в отношении газопровода "Северный поток – 2". Якобы Вадим Гламаздин (советник председателя правления "Нафтогаза Украины") и Александр Харченко (директор Центра исследований энергетики) в течение четырех лет "закулисно работали в Вашингтоне", пытаясь помешать реализации проекта и найти в нем уязвимое место. Поддержку им, согласно некоторым данным, оказывал американский лоббист Дэниел Вадич. Газета сообщила, что в 2018 году лоббисты сочли, что РФ не располагает судами для укладки труб нужного диаметра и решили, что максимальный эффект будут иметь санкции в отношении компаний, владеющих такими судами.

Алексей Гривач в беседе с Радио Sputnik выразил мнение, что роль Украины в санкциях против "Северного потока – 2" сильно преувеличена. "Все это весьма смешно – объяснять санкции против "Северного потока – 2" лоббизмом Украины", – заметил эксперт. Он не исключил, что какие-то суммы из украинского бюджета и бюджета "Нафтогаза" были направлены американским структурам, однако речь идет лишь о сопровождении санкционного процесса, а не о его инициировании.

Гривач подчеркнул, что на самом деле США противодействуют "Северному потоку – 2" не для того, чтобы оказать помощь Украине или чтобы "отработать" деньги, которые "великие украинские советники" заплатили американским сенаторам при помощи лоббистских структур – это делается совсем по другим причинам.