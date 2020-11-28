Оператор строительства «Северного потока — 2» подтвердил планы продолжить укладку трубопровода до конца 2020 года

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28 ноября 2020, 20:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: lenta.ru

Nord Steram 2, globallookpress.com/

Оператор строительства газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG сообщил о планах продолжить работы по укладке трубопровода в декабре 2020 года. В компании подтвердили, что строительство газопровода «Северный поток-2» возобновится в ближайшем месяце после перерыва, который продолжался с конца 2019 года.

Работы по трубоукладке будут идти с использованием судна с якорным позиционированием в исключительной экономической зоне Германии. Судно, которое будет использовано при укладке труб, будет названо позже.

СМИ пишут, что управление водных путей и судоходства в Штральзунде предупредило капитанов судов о необходимости соблюдать особую осторожность при движении южнее района Адлергрунд в Балтийском море в связи с возобновлением 5 декабря строительных работ в этом районе.

В этом районе заканчиваются две ветки строящихся трубопроводов, которые ведут от места выхода на берег «Северного потока-2» — станции в Лубмине — в Балтийское море.

Накануне стало известно, что трубоукладчик «Академик Черский» через месяц после стоянки в немецком порту Мукран, который является логистической базой проекта «Северный поток – 2», возвращается в Калининград.