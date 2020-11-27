Трубоукладчик «Академик Черский» возвращается в Калининград

Аргументы Недели → Экономика 13+

27 ноября 2020, 09:11 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Академик Черский, сайт: flot.gazprom.ru

Трубоукладчик «Академик Черский» через месяц после стоянки в немецком порту Мукран, который является логистической базой проекта «Северный поток – 2», возвращается в Калининград. Об этом свидетельствуют данные портала по отслеживанию судов Marine Traffic.

«Академик Черский» в октябре несколько недель стоял на якоре недалеко от Калининграда напротив Куршской косы. Позже корабль направился в Мукран, куда его сопровождали еще несколько судов – «Финвал», «Умка», «Артемис Оффшор», и «Остап Шеремета». Отмечается, что два последних вернулись в Россию ранее в ноябре, а в четверг вечером курс на Калининград взял и «Академик Черский». По данным портала, он прибудет в пункт назначения в субботу.

Ранее сообщалось, что сертификатор «Северного потока - 2» вышел из проекта из-за угрозы американских санкций.