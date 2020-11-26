Сертификатор «Северного потока — 2» вышел из проекта из-за американских санкций

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26 ноября 2020, 18:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: Северный поток - 2, Weiser Martin/globallookpress.com

Сертификатор «Северного потока – 2», норвежская компания Det Norske Veritas - Germanischer Lloyd (DNV GL), вышел из проекта из-за угрозы санкций со стороны Соединённых Штатов.

«Госдепартамент США опубликовал новое руководство в отношении закона "О защите энергетической безопасности Европы" (PEESA). В соответствии с этим мы считаем, что деятельность DNV GL по инспектированию оснащенных судов, обслуживающих проект "Северный поток - 2", подпадает под санкции. Поэтому DNV GL прекратила предоставление услуг, которые могут подпадать под действие PEESA», - пояснил представитель компании.

Отмечается, что DNV GL занималась на проекте рассмотрением документации и проверкой строительных работ на предмет соответствия стандартам, а также мониторингом тестирования и подготовки оборудования, которое использовали на судах во время прокладки газопровода. В результате проверки компания должна была выдать сертификат соответствия после удовлетворительного завершения проекта, уточнили в DNV GL.

При этом в Nord Stream 2 AG объяснили, что защищать европейские компании от незаконных санкций «должны правительства и Еврокомиссия».