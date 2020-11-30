Сайт Avia.pro: ВКС России уничтожили в Сирии до сотни джихадистов за десять минут

Российские ВКС ликвидировали на территории Сирийской Арабской Республики до сотни боевиков в течение десяти минут. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.
Как пишет портал Avia.pro, несколько дней назад в интернете появились сведения о местонахождении объектов, где проводится подготовка представителей сирийских бандформирований, и их складов с вооружением. Отмечается, что ВКС РФ быстро отреагировали на эту информацию и нанесли удар, в результате которого за десять минут были уничтожены до сотни джихадистов. В каком районе осуществили атаку военные, не уточняется.
Ранее тот же самый ресурс предположил, что турецкие власти могут захотеть передать Соединенным Штатам данные о российских системах С-400 ради сближения с Америкой.
Jihadist areas destroyed by #Russian warplanes pic.twitter.com/g7UmHSblso— Last Defender (@LastDef) November 29, 2020