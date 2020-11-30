Сайт Avia.pro: ВКС России уничтожили в Сирии до сотни джихадистов за десять минут

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30 ноября 2020, 09:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Российские ВКС ликвидировали на территории Сирийской Арабской Республики до сотни боевиков в течение десяти минут. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.

Как пишет портал Avia.pro, несколько дней назад в интернете появились сведения о местонахождении объектов, где проводится подготовка представителей сирийских бандформирований, и их складов с вооружением. Отмечается, что ВКС РФ быстро отреагировали на эту информацию и нанесли удар, в результате которого за десять минут были уничтожены до сотни джихадистов. В каком районе осуществили атаку военные, не уточняется.

Ранее тот же самый ресурс предположил, что турецкие власти могут захотеть передать Соединенным Штатам данные о российских системах С-400 ради сближения с Америкой.