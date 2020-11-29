ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Стрелков раскрыл, как Киев обманывает при обмене пленными между Украиной и Донбассом

, 17:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Стрелков раскрыл, как Киев обманывает при обмене пленными между Украиной и Донбассом
Игорь Стрелков, фото: vk.com/igoristrelkov

Киев обманывает при обмене пленными между Украиной и Донбассом. Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков раскрыл, как "мухлюют" украинские власти. Источник РБК, близкий к переговорному процессу с российской стороны, рассказал, что Россия и Донбасс отказались от предложения Украины по обмену пленными.

Информацию о том, что до Нового года обмен пленными не состоится, подтвердил представитель ЛНР.

По мнению Игоря Стрелкова, Украина решила "еще раз смухлевать". Киев постоянно подсовывает собственных завербованных агентов, чтобы в ответ получить нужных им людей. Также Украина мухлюет с алкоголиками, случайно задержанными на улице в Мариуполе или Днепропетровске, представляя их ополченцами. Нужных себе людей Киев старается не обменивать.

Как рассказал Стрелков изданию URA.RU, Киев требует отдать нужных им людей, иначе грозятся отменить обмен. По его сведениям, не было ни одного обмена, в котором украинские власти выдали бы всех поголовно. Не исключено, что в этот раз они решили "смухлевать особенно ярко".

В случае проведения наступательной операции Украина разгромит самопровозглашенные республики Донбасса за считанные дни, если Россия немедленно не вмешается в ситуацию. Такое мнение в разговоре с представителями интернет-СМИ выразил Стрелков.

ИЧ

Общество

В Госдуме опровергли информацию о проверке пенсионеров

В Госдуме опровергли информацию о проверке пенсионеров

Дополнительных проверок пенсионеров в следующем году не планируется. С таким заявлением выступил первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. В этом заявлении, как будто, присутствует какая-то недоговоренность. Она настораживает еще больше.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью