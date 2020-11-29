Стрелков раскрыл, как Киев обманывает при обмене пленными между Украиной и Донбассом

Аргументы Недели → В мире 13+

29 ноября 2020, 17:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Игорь Стрелков, фото: vk.com/igoristrelkov

Киев обманывает при обмене пленными между Украиной и Донбассом. Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков раскрыл, как "мухлюют" украинские власти. Источник РБК, близкий к переговорному процессу с российской стороны, рассказал, что Россия и Донбасс отказались от предложения Украины по обмену пленными.

Информацию о том, что до Нового года обмен пленными не состоится, подтвердил представитель ЛНР.

По мнению Игоря Стрелкова, Украина решила "еще раз смухлевать". Киев постоянно подсовывает собственных завербованных агентов, чтобы в ответ получить нужных им людей. Также Украина мухлюет с алкоголиками, случайно задержанными на улице в Мариуполе или Днепропетровске, представляя их ополченцами. Нужных себе людей Киев старается не обменивать.

Как рассказал Стрелков изданию URA.RU, Киев требует отдать нужных им людей, иначе грозятся отменить обмен. По его сведениям, не было ни одного обмена, в котором украинские власти выдали бы всех поголовно. Не исключено, что в этот раз они решили "смухлевать особенно ярко".

В случае проведения наступательной операции Украина разгромит самопровозглашенные республики Донбасса за считанные дни, если Россия немедленно не вмешается в ситуацию. Такое мнение в разговоре с представителями интернет-СМИ выразил Стрелков.