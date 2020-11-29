В Британии теперь власти заговорили о третьей волне коронавируса
29 ноября 2020, 17:25[ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]
Великобритания находится под угрозой третьей волны коронавируса. Ранее об этом предупреждали медики. Теперь панику поднимают британские власти.
Риск третьей волны в Великобритании сохраняется. С таким предупреждением выступил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб. Он уточнил условия сохранения риска.
«Риск третьей волны в Великобритании сохраняется до тех пор, если не будет достигнут правильный баланс ограничений», — пояснил Рааб.
Глава британского МИД не стал исключать возможность третьей общенациональной изоляции. Она может быть введена в следующем году. Во вторник Палата общин проголосует за введение трехуровневой системы, в соответствии с которой будут утверждены новые правила блокировок на общенациональном уровне.
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