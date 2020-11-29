В Британии теперь власти заговорили о третьей волне коронавируса

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29 ноября 2020, 17:25 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

министр здравоохранения Великобритания Мэттью Хэнкок на фото globallookpress.com/ George Cracknell Wright

Великобритания находится под угрозой третьей волны коронавируса. Ранее об этом предупреждали медики. Теперь панику поднимают британские власти.

Риск третьей волны в Великобритании сохраняется. С таким предупреждением выступил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб. Он уточнил условия сохранения риска.

«Риск третьей волны в Великобритании сохраняется до тех пор, если не будет достигнут правильный баланс ограничений», — пояснил Рааб.

Глава британского МИД не стал исключать возможность третьей общенациональной изоляции. Она может быть введена в следующем году. Во вторник Палата общин проголосует за введение трехуровневой системы, в соответствии с которой будут утверждены новые правила блокировок на общенациональном уровне.

Ранее третью волну в Великобритании предсказывали медики. Теперь их опасения услышали власти.