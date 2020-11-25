В Британии предсказали третью волну коронавируса после Рождества

Аргументы Недели → В мире 13+

25 ноября 2020, 17:21 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото globallookpress.com/ Britta Pedersen

После Рождества начнется третья волна коронавируса. С такими прогнозами выступили британские медики. Они объяснили, почему это произойдет.

Ослабления в праздничный период спровоцируют третью волну коронавируса. Семьи будут собираться за праздничными столами. Такая концентрация людей в одном помещении может быть опасна.

«Фактически то, что это будет делать, это бросать топливо в огонь Ковида», — заявил Эндрю Хейворд. Он британский профессор: «Я думаю, что это определенно приведет к увеличению передачи. Это, скорее всего, приведет к третьей волне инфекции, с переполнением больниц и еще большим количеством ненужных смертей».

Британские медики предлагают отказаться от пропаганды семейной традиции собираться за одним столом на праздники.