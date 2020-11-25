В Британии предсказали третью волну коронавируса после Рождества
25 ноября 2020, 17:21[ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]
После Рождества начнется третья волна коронавируса. С такими прогнозами выступили британские медики. Они объяснили, почему это произойдет.
Ослабления в праздничный период спровоцируют третью волну коронавируса. Семьи будут собираться за праздничными столами. Такая концентрация людей в одном помещении может быть опасна.
«Фактически то, что это будет делать, это бросать топливо в огонь Ковида», — заявил Эндрю Хейворд. Он британский профессор: «Я думаю, что это определенно приведет к увеличению передачи. Это, скорее всего, приведет к третьей волне инфекции, с переполнением больниц и еще большим количеством ненужных смертей».
Британские медики предлагают отказаться от пропаганды семейной традиции собираться за одним столом на праздники.
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