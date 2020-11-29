Во Франции суд отменил запрет на 30 человек в церквях
29 ноября 2020, 16:43[ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]
Высший суд Франции обязал правительство пересмотреть скандальный коронавирусный закон. Он ограничивает нахождение людей в церквях во время религиозных служб до 30 человек.
Эта мера была названа непропроциональной рискам заражения коронавирусом. Правительство Франции ограничило количество людей во время религиозных служб. Пока там еще может находиться не более 30 человек.
Католические организации оспорили эти ограничения. Они утверждают, что в церквях и соборах гораздо больше места, чем в торговых точках. А там ограничения составляют не более одного человека на 8 квадратных метров.
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