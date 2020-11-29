Во Франции суд отменил запрет на 30 человек в церквях

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29 ноября 2020, 16:43 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Париж в эпоху коронавируса на фото globallookpress.com/ Alexis Sciard via imago-imag

Высший суд Франции обязал правительство пересмотреть скандальный коронавирусный закон. Он ограничивает нахождение людей в церквях во время религиозных служб до 30 человек.



Эта мера была названа непропроциональной рискам заражения коронавирусом. Правительство Франции ограничило количество людей во время религиозных служб. Пока там еще может находиться не более 30 человек.

Католические организации оспорили эти ограничения. Они утверждают, что в церквях и соборах гораздо больше места, чем в торговых точках. А там ограничения составляют не более одного человека на 8 квадратных метров.

Некоторое время назад во Франции внезапно усугубилась ситуация с коронавирусом. Страна выбилась в число стран-лидеров.

Французский минздрав сумел справиться с обострением. И сейчас во Франции смягчается антикоронавирусный режим. Вот и в церквях теперь уже можно будет собираться больше, чем по 30 человек.