Россия пока обогнала Францию по количеству заразившихся

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25 ноября 2020, 16:17 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Париж в эпоху коронавируса на фото globallookpress.com/ Alexis Sciard via imago-imag

Франция спустилась на пятое место коронавирусной статистики. Россия снова заняла четвертое место таблицы. Это промежуточный результат.

Россия снова на четвертом месте коронавирусной статистики. Пару недель назад во Франции вспышка пандемии стремительно продвинула страну в таблице. Но сейчас ситуация, как будто, стабилизировалась. По ситуации на утро среды Россия уже опережала Францию в общей расстановке лидеров планеты.

На момент написания текста в России уже насчитывалось 2 162 449 заразившихся. Во Франции этот показатель составлял 2 153 815 человек. Из-за этого Франция спустилась на пятое место. Россия поднялась в коронавирусной статистике на четвертое место.

Этот расклад временный. К концу дня Франция подготовит свежую статистику, и скорее всего, снова вернется на четвертое место. Впрочем, этого может и не произойти. Официальный Париж, похоже, сумел стабилизировать ситуацию. После резкого всплеска теперь количество новых диагнозов за сутки снизилось. В России вторая волна еще только набирает обороты.