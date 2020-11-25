Коронавирусом заразились уже больше 60 миллионов человек

Количество заразившихся коронавирусом на планете превысило отметку в 60 миллионов человек. Таковы данные ресурса Worldometers.
Теперь коронавирусом заразились уже 60 240 858 человек. Умерли 1 417 858, вылечились 41 683 916 человек.
На первом месте традиционно Соединенные Штаты. Там заразились уже почти 13 миллионов человек. На втором Индия с 9,2 млн заразившихся. На третьем Бразилия
Россия пока на четвертом месте. Наша страна временно обогнала Францию. Но этот расклад временный. На момент написания этого текста французские медики еще не подбили свежую статистику.
|
#
|
Страна
|
Количество заразившихся
|
Новые диагнозы
|
Количество умерших
|
Количество вылечившихся
|
Весь мир
|
60,240,061
|
+543,329
|
1,417,858
|
41,683,916
|
1
|
США
|
12,958,805
|
+175,168
|
265,986
|
7,640,552
|
2
|
Индия
|
9,222,216
|
+44,276
|
134,743
|
8,642,771
|
3
|
Бразилия
|
6,121,449
|
+33,445
|
170,179
|
5,476,018
|
4
|
Россия
|
2,162,503
|
+23,675
|
37,538
|
1,660,419
|
5
|
Франция
|
2,153,815
|
+9,155
|
50,237
|
154,679