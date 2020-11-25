Коронавирусом заразились уже больше 60 миллионов человек

Аргументы Недели → В мире 13+

25 ноября 2020, 16:02 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

Количество заразившихся коронавирусом на планете превысило отметку в 60 миллионов человек. Таковы данные ресурса Worldometers.

Теперь коронавирусом заразились уже 60 240 858 человек. Умерли 1 417 858, вылечились 41 683 916 человек.

На первом месте традиционно Соединенные Штаты. Там заразились уже почти 13 миллионов человек. На втором Индия с 9,2 млн заразившихся. На третьем Бразилия

Россия пока на четвертом месте. Наша страна временно обогнала Францию. Но этот расклад временный. На момент написания этого текста французские медики еще не подбили свежую статистику.

# Страна Количество заразившихся Новые диагнозы Количество умерших Количество вылечившихся Весь мир 60,240,061 +543,329 1,417,858 41,683,916 1 США 12,958,805 +175,168 265,986 7,640,552 2 Индия 9,222,216 +44,276 134,743 8,642,771 3 Бразилия 6,121,449 +33,445 170,179 5,476,018 4 Россия 2,162,503 +23,675 37,538 1,660,419 5 Франция 2,153,815 +9,155 50,237 154,679