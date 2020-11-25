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Аргументы Недели В мире 13+

Коронавирусом заразились уже больше 60 миллионов человек

, 16:02 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Коронавирусом заразились уже больше 60 миллионов человек
фото: pixabay.com

Количество заразившихся коронавирусом на планете превысило отметку в 60 миллионов человек. Таковы данные ресурса Worldometers.

Теперь коронавирусом заразились уже 60 240 858 человек. Умерли 1 417 858, вылечились 41 683 916 человек.

На первом месте традиционно Соединенные Штаты. Там заразились уже почти 13 миллионов человек. На втором Индия с 9,2 млн заразившихся. На третьем Бразилия

Россия пока на четвертом месте. Наша страна временно обогнала Францию. Но этот расклад временный. На момент написания этого текста французские медики еще не подбили свежую статистику.

#

Страна

Количество заразившихся

Новые диагнозы

Количество умерших

Количество вылечившихся

Весь мир

60,240,061

+543,329

1,417,858

41,683,916

1

США

12,958,805

+175,168

265,986

7,640,552

2

Индия

9,222,216

+44,276

134,743

8,642,771

3

Бразилия

6,121,449

+33,445

170,179

5,476,018

4

Россия

2,162,503

+23,675

37,538

1,660,419

5

Франция

2,153,815

+9,155

50,237

154,679

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