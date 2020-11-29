Умер сыгравший роль Дарта Вейдера актёр Дэвид Проуз
29 ноября 2020, 11:20[ «Аргументы Недели» ]
На 86-м году жизни скончался, известный по роли Дарта Вейдера в классической трилогии «Звёздных войн», британский актёр Дэвид Проуз. Об этом в воскресенье, 29 ноября, сообщило представлявшее его агентство Bowington Management.
«С сожалением и душераздирающей печалью для нас и миллионов фанатов по всему миру сообщаем, что наш клиент Дэвид Проуз скончался в возрасте 85 лет», - рассказали в пресс-службе организации.
Напомним, что в марте от новой коронавирусной инфекции умер британский актёр Эндрю Джек, исполнивший роль майора Калуана Эматта в киноленте «Звёздные войны».
Также сегодня утром на 75-м году жизни умер бывший глава Российской академии наук Владимир Фортов. Он заразился коронавирусом.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.