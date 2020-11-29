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Умер сыгравший роль Дарта Вейдера актёр Дэвид Проуз

, 11:20 [ «Аргументы Недели» ]

Умер сыгравший роль Дарта Вейдера актёр Дэвид Проуз
Дэвид Проуз, фото: imago stock&people/globallookpress.com

На 86-м году жизни скончался, известный по роли Дарта Вейдера в классической трилогии «Звёздных войн», британский актёр Дэвид Проуз. Об этом в воскресенье, 29 ноября, сообщило представлявшее его агентство Bowington Management.

«С сожалением и душераздирающей печалью для нас и миллионов фанатов по всему миру сообщаем, что наш клиент Дэвид Проуз скончался в возрасте 85 лет», - рассказали в пресс-службе организации.

Напомним, что в марте от новой коронавирусной инфекции умер британский актёр Эндрю Джек, исполнивший роль майора Калуана Эматта в киноленте «Звёздные войны».

Также сегодня утром на 75-м году жизни умер бывший глава Российской академии наук Владимир Фортов. Он заразился коронавирусом. 

БА

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