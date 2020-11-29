В Киеве на местную журналистку напали в прямом эфире

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29 ноября 2020, 08:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

пульт, фото: pixabay.com

В прямом эфире украинского канала неизвестный мужчина напал на телеведущую. Соответствующие кадры опубликовали СМИ.

Телеведущая канала NewsOne вела репортаж с церемонии в Киеве, посвященной памяти жертв голода 1932-1933 гг. на территории СССР. На распространенных в Интернете кадрах видно, как неизвестный выбил из рук журналистки микрофон и траурную свечу. Напавший мужчина стал кричать на нее, а потом спешным шагом скрылся с места происшествия.

«Мы призываем правоохранительные органы найти и наказать напавшего на группу», - говорится в заявлении канала.

Руководство пообещало принять все возможные меры, чтобы виновных привлекли к ответственности.