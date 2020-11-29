В Киеве на местную журналистку напали в прямом эфире
29 ноября 2020, 08:41[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
В прямом эфире украинского канала неизвестный мужчина напал на телеведущую. Соответствующие кадры опубликовали СМИ.
Телеведущая канала NewsOne вела репортаж с церемонии в Киеве, посвященной памяти жертв голода 1932-1933 гг. на территории СССР. На распространенных в Интернете кадрах видно, как неизвестный выбил из рук журналистки микрофон и траурную свечу. Напавший мужчина стал кричать на нее, а потом спешным шагом скрылся с места происшествия.
«Мы призываем правоохранительные органы найти и наказать напавшего на группу», - говорится в заявлении канала.
Руководство пообещало принять все возможные меры, чтобы виновных привлекли к ответственности.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.