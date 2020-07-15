У украинской телеведущей выпал зуб в прямом эфире

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15 июля 2020, 16:24 [ «Аргументы Недели» ]

улыбка, фото: pixabay.com

Во время прямого эфира на украинском телеканале «1+1» у ведущей Телевизионной службы новостей (ТСН) Марички Падалко выпал передний зуб. Падалко не растерялась, повела себя мужественно.

Она потянулась рукой к лицу, слегка, как показалось, обтерла губы и продолжила вещание. «Стрессоустойчивость, уровень "богиня"», — похвалили ведущую пользователи. Вероятно, это был временный зуб перед установкой импланта.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ???????????????????????????? (@ekulka) 14 Июл 2020 в 11:19 PDT