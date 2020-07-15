У украинской телеведущей выпал зуб в прямом эфире

Во время прямого эфира на украинском телеканале «1+1» у ведущей Телевизионной службы новостей (ТСН) Марички Падалко выпал передний зуб. Падалко не растерялась, повела себя мужественно.
Она потянулась рукой к лицу, слегка, как показалось, обтерла губы и продолжила вещание. «Стрессоустойчивость, уровень "богиня"», — похвалили ведущую пользователи. Вероятно, это был временный зуб перед установкой импланта.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.