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У украинской телеведущей выпал зуб в прямом эфире

, 16:24 [ «Аргументы Недели» ]

У украинской телеведущей выпал зуб в прямом эфире
улыбка, фото: pixabay.com

Во время прямого эфира на украинском телеканале «1+1» у ведущей Телевизионной службы новостей (ТСН) Марички Падалко выпал передний зуб. Падалко не растерялась, повела себя мужественно.

Она потянулась рукой к лицу, слегка, как показалось, обтерла губы и продолжила вещание. «Стрессоустойчивость, уровень "богиня"», — похвалили ведущую пользователи. Вероятно, это был временный зуб перед установкой импланта.

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НС

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