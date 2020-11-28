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Лондон начал рекламировать оксфордскую вакцину

, 17:28 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: департамент здравоохранения Великобритании

Лондон начал рекламировать оксфордскую вакцину
министр здравоохранения Великобритания Мэттью Хэнкок на фото globallookpress.com/ George Cracknell Wright

Британские власти пытаются снять страхи вокруг вакцины. Они начали развенчивать мифы вокруг коронавируса. Теперь рассказывают, что входит в состав препарата.

Департамент здравоохранения и соцобеспечения опубликовал видео. На нем присутствует профессор Джонатан Ван-Там. И он объясняет, что такое вакцина.

«В вакцину входит только то, что необходимо», — говорит Джонатан Ван-Там.

Медик объясняет, что входит в состав вакцины и пытается доказать людям, что она безопасна.

Британии крайне важно продвинуть «оксфордскую вакцину». Ранее британские СМИ рассказали об 90-процентной эффективности препарата. Но она выявилась в результате ошибки. Во время испытаний положенная доза показала эффективность в 70 процентов. По ошибке испытуемым дали половинную дозу. Вот, уже она оказалась эффективной на 90 процентов.

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