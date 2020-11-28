Глава украинского минфина Марченко сообщил об отказе МВФ в экстренной финансовой помощи Украине

Международный валютный фонд (МВФ) отказал Украине в экстренной финансовой помощи. О том, что Украине срочно нужны деньги, иначе стране грозит катастрофа, недавно заявлял руководитель Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили.
Также первый зампредседателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики украинской Рады Ярослав Железняк рассказал, что в украинском госбюджете образовалась "огромная дыра".
Министр финансов Украины Сергей Марченко объявил об отказе МВФ в выделении транша Киеву в рамках программы экстренной финансовой помощи.
По словам главы украинского минфина, руководство страны рассчитывало привлечь средства при помощи инструмента emergency finаnce. Марченко привел цитату ответа МВФ: "Уважаемая Украина, у вас есть программа, поэтому, пожалуйста, мы по этой программе готовы сотрудничать. Мы сейчас не рассматриваем для вас вопрос emergency finаnce".
Как отметил министр, Украине дали четкий ответ, что нужно работать в рамках действующей программы и выполнять ее условия.
Бывший украинский министр юстиции Елена Лукаш считает Владимира Зеленского лично виновным за невыгодное для Украины сотрудничество с Международным валютным фондом/