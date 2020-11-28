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Глава украинского минфина Марченко сообщил об отказе МВФ в экстренной финансовой помощи Украине

, 15:55 [ «Аргументы Недели» ]

Глава украинского минфина Марченко сообщил об отказе МВФ в экстренной финансовой помощи Украине
Сергей Марченко, фото из соцсети

Международный валютный фонд (МВФ) отказал Украине в экстренной финансовой помощи. О том, что Украине срочно нужны деньги, иначе стране грозит катастрофа, недавно заявлял руководитель Исполнительного комитета реформ  Михаил Саакашвили.

Также первый зампредседателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики украинской Рады Ярослав Железняк рассказал, что в украинском госбюджете образовалась "огромная дыра".

Министр финансов Украины Сергей Марченко объявил об отказе МВФ в выделении транша Киеву в рамках программы экстренной финансовой помощи.

По словам главы украинского минфина, руководство страны рассчитывало привлечь средства при помощи инструмента emergency finаnce. Марченко привел цитату ответа МВФ: "Уважаемая Украина, у вас есть программа, поэтому, пожалуйста, мы по этой программе готовы сотрудничать. Мы сейчас не рассматриваем для вас вопрос emergency finаnce".

Как отметил министр, Украине дали четкий ответ, что нужно работать в рамках действующей программы и выполнять ее условия.

Бывший украинский министр юстиции Елена Лукаш считает Владимира Зеленского лично виновным за невыгодное для Украины сотрудничество с Международным валютным фондом/ 

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