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Депутаты Рады Ярослав Железняк сообщил о нехватке в бюджете Украины 40 миллиардов гривен

, 10:28 [ «Аргументы Недели» ]

Депутаты Рады Ярослав Железняк сообщил о нехватке в бюджете Украины 40 миллиардов гривен
фото: pixabay.com

В бюджете Украины не хватает минимум 40 миллиардов гривен, соответственно, примерно 1,4 миллиарда долларов. О том, что в украинском госбюджете образовалась «огромная дыра», рассказал первый зампредседателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики украинской Рады Ярослав Железняк, - сообщает kp.ru.

По информации депутата Рады, Украины пока что может свободно платить заработные платы, выплачивать пенсии, покрывать внешние долги, финансировать некоторые программы в оборонно-промышленной отрасли, но «на остальное у страны денег нет».

Железняк выразил мнение, что Киеву сейчас необходимо как-то найти средства на внешних рынках или сокращать расходы.
Проект бюджета Украины на 2021 год предполагает дефицит на уровне почти в 9,5 миллиарда долларов – это 6% ВВП страны.

Руководитель Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили ранее заявил, что украинской экономике в ближайшее время грозит катастрофа. 

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