В Шотландии снова заговорили о независимости

Аргументы Недели → В мире 13+

28 ноября 2020, 14:53 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

премьер-министр Шотландии Никола Стерджен на фото globallookpress.com/ Han Yan

Премьер-министр Шотландии Никола Стерджен заговорила о независимости региона. Политик призвала однопартийцев показать, что Шотландия «готова занять свое место в глобальной семье независимых наций».

Премьер-министр Шотландии заявила грандиозные планы. Она сказала, что «теперь нация на пороге творения истории» и утверждает, что независимость «в ясном поле зрения».

«Независимость находится в ясном поле зрения – и с единством цели, смирением и тяжелой работой я никогда не была так уверен, что мы достигнем ее», — сказала Никола Стерджен: «Народ Шотландии имеет право выбирать свое будущее. Давайте теперь сосредоточим все наши усилия на том, чтобы сделать нашу страну лучше, чем та, которую они и будущие поколения заслуживают».

Независимость в Шотландии уже давно является идеей-фикс. Регион находится в составе Великобритании на правах автономии. Но опросы общественного мнения показывают, что большинство шотландцев выступают за выход из состава Великобритании.

Пандемия пока отложила территориальные чаяния шотландцев. Они говорят, что власти должны сосредоточиться на борьбе с коронавирусом. Никола Стерджен про это помнит, и надеется, что пандемия скоро закончится.

Масло в огонь подкинула эпопея с выходом Великобритании из состава Евросоюза. Окончательный разрыв должен состояться уже в начале 2021 году. Сейчас идут торговые переговоры между Лондоном и Брюсселем. Но они на грани срыва.

Так или иначе, но премьер-министр Шотландии уже точно настроена на разрыве с Лондоном. Она готова творить историю. По крайней мере, в рамках референдума о выходе Шотландии из состава Великобритании.