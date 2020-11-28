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Президент Армении отправился с частным визитом в Москву

, 11:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Президент Армении отправился с частным визитом в Москву
президент Армении Армен Саркисян, Xinhua

В субботу, 28 ноября, президент Армении Армен Саркисян отправился в Москву с частным визитом. Соответствующую информацию предоставили ранее сегодня сотрудники пресс-службы армянского лидера.

Согласно последним данным, Армен Саркисян планирует встретиться с членами армянской общины, а также действующими в России общинными структурами. В рамках встреч будет, в частности, обсуждаться сложившаяся на территории Армении обстановка.

Кроме того, армянский лидер намерен услышать мнения о процессах вокруг конфликта в Нагорном Карабахе.

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