Президент Армении отправился с частным визитом в Москву
28 ноября 2020, 11:12[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
В субботу, 28 ноября, президент Армении Армен Саркисян отправился в Москву с частным визитом. Соответствующую информацию предоставили ранее сегодня сотрудники пресс-службы армянского лидера.
Согласно последним данным, Армен Саркисян планирует встретиться с членами армянской общины, а также действующими в России общинными структурами. В рамках встреч будет, в частности, обсуждаться сложившаяся на территории Армении обстановка.
Кроме того, армянский лидер намерен услышать мнения о процессах вокруг конфликта в Нагорном Карабахе.
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