Путина попросили помочь освободить пленных армян

Аргументы Недели → Армия 13+

27 ноября 2020, 17:38 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Лидер партии «Просвещённая Армения» и одноименной парламентской фракции Эдмон Марукян обратился сегодня, 27 ноября, к президенту России Владимиру Путину с просьбой обеспечить защиту прав армянских военнопленных, находящихся в Азербайджане, а также их возвращение на родину. Сообщает портал EADaily.

Марукян отметил на своей странице в Facebook, что реализация одного из пунктов трёхстороннего заявления по Карабаху, предусматривающего обмен военнопленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами, а также телами погибших, находится под угрозой и требует личного вмешательства главы российского государства.

«Вам должно быть известно о тяжёлом социальном, и, что ещё важнее, о психологическом состоянии семей, которые даже не знают, где находятся их сыновья, мужья, братья и внуки. Помощь матерям, женам и сестрам в деле нахождения, обеспечения защиты и возвращения их близких, попавших в плен и удерживаемых в Азербайджане — благородная миссия, которая исходит из общечеловеческих и гуманитарных соображений и ценностей», — говорится в открытом письме Марукяна.

Ранее омбудсмен непризнанной Нагорно- Карабахской Республики (НКР) Артак Бегларян сообщил, что у него есть данные о 50−60 пленных армянах, но из них идентифицированы лишь 30 человек. По его словам, возглавляемым им ведомством подготовлено несколько докладов на эту тему, но принято решение пока не публиковать определённые подробности, поскольку они содержат слишком много фактов жесткого обращения с пленными. Бегларян также сообщил, что располагает информацией о намерении азербайджанских властей организовать военный «парад» с участием пленных армянских военнослужащих.

В Сети распространены видео, на которых азербайджанские военнослужащие подвергают пыткам и применяют насилие в отношении армянских пленных.

В последние дни в Ереване проходят акции протеста родителей погибших и без вести пропавших солдат в Карабахе. Они обвиняют власти в бездействии, многие несколько недель не получали известий о своих родных, участвовавших в боях в зоне конфликта. Люди доведены до такой степени отчаяния, что выражают готовность напрямую обратиться к российской стороне и лично Владимиру Путину за помощью в решении этого вопроса.