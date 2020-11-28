В американском ТЦ во время «черной пятницы» была открыта стрельба

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28 ноября 2020, 10:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ABC News

американская полиция, ImageSpace/Keystone Press Agency

В американском городе Сакраменто в Калифорнии во время крупной распродажи "черная пятница" была открыта стрельба. В результате случившегося один человек погиб, а еще один был госпитализирован.

Происшествие случилось накануне вечером (утром в субботу по московскому времени) в торговом центре Arden Fair Mall.

Представитель полиции Сакраменто Карл Чен сообщил, что прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили двух пострадавших в результате стрельбы. Один из них скончался на месте, а другой был доставлен в больницу в критическом состоянии.

Нападавшего в настоящий момент ищут полицейские. Известно, что после стрельбы всех покупателей экстренно эвакуировали из ТЦ.