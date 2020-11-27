Два человека пострадали в результате стрельбы из травматического пистолета в одной из школ Нальчика

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27 ноября 2020, 13:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

больничная палата, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Помощник министра здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики Лилия Шомахова сообщила, что два человека пострадали в результате стрельбы из травматического пистолета в школе Нальчика.

Ранее сегодня стало известно, что после конфликта со знакомыми одного из учеников сотрудник учебного заведения открыл стрельбу.

Лилия Шомахова уточнила, что в настоящий момент в республиканской клинической больнице находятся два человека, пострадавшие в результате случившегося. Один из пациентов получил ранение, врачи уже извлекли пулю из мягких тканей. Второй получил травмы другого характера – согласно последним данным, человек был избит.