Два человека пострадали в результате стрельбы из травматического пистолета в одной из школ Нальчика
27 ноября 2020, 13:47[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Помощник министра здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики Лилия Шомахова сообщила, что два человека пострадали в результате стрельбы из травматического пистолета в школе Нальчика.
Ранее сегодня стало известно, что после конфликта со знакомыми одного из учеников сотрудник учебного заведения открыл стрельбу.
Лилия Шомахова уточнила, что в настоящий момент в республиканской клинической больнице находятся два человека, пострадавшие в результате случившегося. Один из пациентов получил ранение, врачи уже извлекли пулю из мягких тканей. Второй получил травмы другого характера – согласно последним данным, человек был избит.
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