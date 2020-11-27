При беспорядочной стрельбе в штате Невада погиб человек

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27 ноября 2020, 09:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: CNN

пистолет и пули, pixabay.com

В американском штате Невада произошла беспорядочная стрельба. В результате случившегося, согласно последней информации местной полиции, погиб один человек, а еще четверо получили ранения.

Происшествие случилось накануне в городе Хендерсон. Полиция начала получать сообщения о пострадавших в разных районах. Впоследствии сотрудники правоохранительных органов нашли пятерых граждан, которые получили огнестрельные ранения. 22-летний мужчина через некоторое время скончался, а остальные были доставлены в больницу.

Позже двух подозреваемых удалось задержать. Других подробностей происшествия не поступало.