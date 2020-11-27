При беспорядочной стрельбе в штате Невада погиб человек
27 ноября 2020, 09:19[ «Аргументы Недели» ]Источник: CNN
В американском штате Невада произошла беспорядочная стрельба. В результате случившегося, согласно последней информации местной полиции, погиб один человек, а еще четверо получили ранения.
Происшествие случилось накануне в городе Хендерсон. Полиция начала получать сообщения о пострадавших в разных районах. Впоследствии сотрудники правоохранительных органов нашли пятерых граждан, которые получили огнестрельные ранения. 22-летний мужчина через некоторое время скончался, а остальные были доставлены в больницу.
Позже двух подозреваемых удалось задержать. Других подробностей происшествия не поступало.
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