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При беспорядочной стрельбе в штате Невада погиб человек

, 09:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: CNN

При беспорядочной стрельбе в штате Невада погиб человек
пистолет и пули, pixabay.com

В американском штате Невада произошла беспорядочная стрельба. В результате случившегося, согласно последней информации местной полиции, погиб один человек, а еще четверо получили ранения.

Происшествие случилось накануне в городе Хендерсон. Полиция начала получать сообщения о пострадавших в разных районах. Впоследствии сотрудники правоохранительных органов нашли пятерых граждан, которые получили огнестрельные ранения. 22-летний мужчина через некоторое время скончался, а остальные были доставлены в больницу.

Позже двух подозреваемых удалось задержать. Других подробностей происшествия не поступало.

ЕТ

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