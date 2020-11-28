Количество случаев заражения коронавирусом в США превысило 13 миллионов

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28 ноября 2020, 09:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Университет Джонса Хопкинса

COVID-19, pixabay.com

Количество заразившихся коронавирусом нового типа на территории Соединенных Штатов Америки достигло в минувшую пятницу, 28 ноября, 13 047 202. Об этом сообщили накануне в Университете Джонса Хопкинса.

С начала пандемии в США от последствий коронавирусной инфекции скончались 264 624 человека. Выздоровели в общей сложности 4 871 203 заболевших.

Наибольшее количество случаев заражения – 1 206 248 – зарегистрировано в Техасе. На втором месте находится Калифорния (1 179 857), далее следуют Флорида (979 020) и Иллинойс (705 063).

Максимальное число смертей – 34 457 – выявлены в штате Нью-Йорк. Далее идут Техас (21 687) и Калифорния (19 055).