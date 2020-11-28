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Иммунолог Жемчугов посоветовал переболевшим COVID-19 заниматься йоговской дыхательной гимнастикой

, 07:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Иммунолог Жемчугов посоветовал переболевшим COVID-19 заниматься йоговской дыхательной гимнастикой
легкие на рентгене, pixabay.com

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов сообщил, что переболевшим COVID-19 людям следует заниматься йоговской дыхательной гимнастикой.

Жемчугов уточнил, что для каждого человека программу реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции следует разрабатывать индивидуально, учитывая особенности болезни, возраст пациента и прочие факторы. Врач заметил, однако, что у многих переболевших COVID-19 возникает нарушение дыхания из-за повреждения легких.

По словам Владислава Жемчугова, универсальным способом избавиться от последствий коронавируса является йоговское дыхание – особая дыхательная гимнастика, регулирующая снабжение организма кислородом.

ЕТ

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