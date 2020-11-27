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Власти Московской области продлили режим самоизоляции для лиц старше 65 лет

, 20:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Власти Московской области продлили режим самоизоляции для лиц старше 65 лет
Фото: сайт ГД

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев продлил режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания до 13 декабря.

Обязательный режим самоизоляции для жителей Московской области действует в регионе со 2 ноября. Сначала он действовал до 15 ноября, затем был продлен до 29 ноября.

Кроме этого, подписанное Воробьевым постановление также продлевает блокировку льготных билетов этих категорий граждан.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье подготовили новогодние деревья.

ДВа

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