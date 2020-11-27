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Красносельский заявил о готовности к диалогу с новым президентом Молдавии

, 22:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Красносельский заявил о готовности к диалогу с новым президентом Молдавии
Вадим Красносельский. Фото: сайт президента Приднестровья

Лидер Приднестровья Вадим Красносельский готов говорить с избранным президентом Молдавии Майей Санду.

Он призвал не обращать внимания на резкие заявления в Кишиневе, комментируя заявление Санду о том, что она «не настроена на мягкий диалог с Тирасполем».

«Госпожа Санду прошла сложнейший предвыборный период, поэтому надо не воспринимать первичные заявления», – сказал Красносельский.

Глава непризнанной республики добавил, что власти Приднестровья готовы к диалогу с любым должностным лицом в Молдове, «кому народ в Молдове оказал доверие».

Ранее сообщалось, что Майя Санду выступила за отставку правительства Молдавии.

ДВа

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