Красносельский заявил о готовности к диалогу с новым президентом Молдавии

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27 ноября 2020, 22:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Вадим Красносельский. Фото: сайт президента Приднестровья

Лидер Приднестровья Вадим Красносельский готов говорить с избранным президентом Молдавии Майей Санду.

Он призвал не обращать внимания на резкие заявления в Кишиневе, комментируя заявление Санду о том, что она «не настроена на мягкий диалог с Тирасполем».

«Госпожа Санду прошла сложнейший предвыборный период, поэтому надо не воспринимать первичные заявления», – сказал Красносельский.

Глава непризнанной республики добавил, что власти Приднестровья готовы к диалогу с любым должностным лицом в Молдове, «кому народ в Молдове оказал доверие».

Ранее сообщалось, что Майя Санду выступила за отставку правительства Молдавии.